羅智強：5/9辭台北市議員 為選桃園市長努力

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（中央社記者劉建邦台北5日電）宣布參選桃園市長的國民黨籍台北市議員羅智強今天表示，9日將提議員辭呈，會全力衝刺，專心為桃園市長選舉努力，目標是贏回桃園。

羅智強先透過社群網站臉書（Facebook）發文宣布請辭台北市議員。

羅智強上午出席台北市議會專案報告，會後接受媒體聯訪說，9日將提出北市議員辭呈，因許多同黨議員建議，11日有議會大會及黨團大會，當天會到場感謝議會同仁及市民支持後，正式請辭議員，專心為桃園市長選舉努力。

媒體詢問關於國民黨中央提名時程，羅智強表示，希望外界多給黨中央空間，也代表這段時間他要更努力，「從今天起，會以被提名心情全力衝刺」。

羅智強指出，「他會成為贏的選項之一」，也會充分尊重黨中央決定，目標就是贏回桃園，若黨中央提名時程有困難，希望外界體諒，他之後也不會再特別提起與黨中央間的溝通管道。

羅智強被問是否可能參加立委補選時表示，目標是在當下就是贏得桃園市長，其他假設性問題不多言。

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至於表態參選桃園市長的立法委員呂玉玲，羅智強說，呂玉玲是優秀且體貼人民的立委，雙方有很多互動且是好朋友，共同默契是君子之爭，並努力到最後一刻，最終目標是贏回桃園。

媒體詢問，請辭是否讓外界認為無心市政，羅智強指出，綠營提到若不辭市議員是腳踏兩條船，辭職又被認為無心市政，他已推薦辦公室主任楊植斗當接班人，會叮嚀做好選民等服務。（編輯：李亨山）1110505