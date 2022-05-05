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NCC4/300

NCC人事同意權案 柯建銘盼順利付委審查

2022/5/5 19:32
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（中央社記者王揚宇台北5日電）NCC委員孫雅麗等3人任期將至，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，此人事同意權案列為6日院會報告事項，希望順利付委審查。

因應國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院4月28日宣布，提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。

對於NCC人事同意權案，立法院程序委員會5月3日開會時，國民黨立委李德維發言提到，NCC是獨立機關，但外界現在對NCC有很多質疑，而孫雅麗等3人任期是到7月31日，是否現在就要急著處理，應該要有更多溝通協調。

立法院會明天將處理報告事項等議程，NCC人事同意權案等案被列為報告事項；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天晚間受訪指出，希望此案能順利付委審查，民進黨團6日上午舉行黨團會議，屆時這3名被提名人將到場拜會。

此外，行政院會今天通過相關修法，推出新一波組織改造方案將送請立法院審議，這牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原子能委員會改制為核能安全委員會。

柯建銘說，一切就按照程序來，也許有的委員會會先排審，這也沒關係，但這應該會是下會期的主要法案，黨團內部也會統合意見，待日後審查時再與其他政黨協商。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。（編輯：蘇志宗）1110505

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