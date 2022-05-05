會自民黨青年局訪團 朱立倫盼強化台日夥伴關係

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國民黨主席朱立倫（中）5日會見日本自民黨青年局訪問團時表示，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，相信這次訪團來訪將鞏固兩國友好情誼。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年5月5日

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨主席朱立倫今天會見日本自民黨青年局訪問團時表示，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，相信這次訪團來訪將鞏固兩國友好情誼，期盼未來能進一步強化合作夥伴關係，共同為兩國人民謀福祉。

國民黨晚間發布新聞稿表示，朱立倫今天下午會見日本自民黨青年局長代理鈴木憲和眾議員、青年局國際部長鈴木隼人眾議員以及日本青年會議所幹部等一行。會談氣氛熱烈融洽。

國民黨表示，今天原定由日本自民黨青年局長小倉將信率團會見，但因小倉將信於訪團中屬有成員確診的組別，所以改由青年局長代理鈴木憲和等屬未確診的組別成員進行會見行程。朱立倫首先對訪團確診成員表達殷切關心，並預祝早日康復。

朱立倫指出，國民黨與自民黨友好關係源遠流長，很多黨內前輩與日本好朋友的緣分就是從自民黨青年局開始的，期許未來國民黨青年世代的國會議員或市議員都能有機會訪日交流，將這份情誼世代傳承。

朱立倫說，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，不論是經貿、文化、農業、醫療、科技、觀光等領域均持續穩定交流。台日之間在面對突如其來的災情，例如大地震，都相互盡其所能給對方援助與溫暖，尤其在新冠疫情爆發起初，日本更是第一個幫助台灣的國家。相信此次訪團來訪將鞏固兩國友好情誼，並期盼未來能進一步強化合作夥伴關係，共同為兩國人民謀福祉。

朱立倫也表示，中華民國與日本兩國地方政府締結姊妹市關係、友好城市、觀光交流合作等協定不勝枚舉，他在擔任新北市長與桃園縣長時就非常了解，在雙邊長期互動基礎下，定能持續強化台日邦誼。國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼。（編輯：謝佳珍）1110505