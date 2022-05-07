自民黨青年局訪團 赴基隆參觀岸田文雄先祖故居

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日本自民黨青年局訪團7日離台前，特別前往基隆，並在車上參觀日本首相岸田文雄先祖故居。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年5月7日

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市政府表示，日本自民黨青年局訪團今天離台前，特別前往基隆參觀日本首相岸田文雄先祖故居，歷史淵源連結台日兩國，展現好交情。

日本自民黨青年局訪團3日至7日來台訪問，訪團成員由日本眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人組成。

基隆市政府發布新聞稿表示，鈴木憲和在今天上午率領一組成員特別前往基隆參觀岸田文雄先祖故居，但基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，一行人只在車上參觀故居外貌。

市府指出，基隆市長林右昌特地準備「市長的口袋食堂」、「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」等書籍、創作歌手黃小玫日文音樂基隆市宣傳影片贈給參訪團，希望未來台日間更友好，基隆與日本相關城市能有更多交流，讓雙方的情感更深厚。

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市府表示，有「基隆銀座」美名的義重町，是日治時期最繁華興盛的街區，岸田文雄的先祖曾在現今的信二、義二路口，開設岸田吳服店以及喫茶部，經營和服與木材產業，並曾經住在當地約5年。目前岸田吳服店現址經營洋食餐廳，喫茶部則是修建中台灣第一家販售繁體中文書籍的自立書店。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，過去基隆是台灣與日本聯繫最重要的門戶，兩者有著密不可分的情感，期待未來能有更多交流，凝聚雙方友誼。（編輯：張銘坤）1110507