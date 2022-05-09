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駐以色列代表處與NGO攜手援弱勢 500戶受惠

2022/5/9 15:02
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（中央社台北9日電）駐以色列代表處與非政府組織8日合作提供糧食健康包及安置照顧援助弱勢，約500戶家庭受惠。以色列國會友台小組主席谷蘭出席援助儀式表達感謝，說台灣協助人道援助有目共睹，是國際不可或缺的良善力量。

駐以色列代表處今天表示，以色列今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但仍有部分弱勢民眾生活未恢復常軌，以色列非政府組織「希伯來城市」（The Hebrew City）長期致力照顧單親家庭、寡婦、孤兒及社會邊緣人等弱勢族群，是特拉維夫市（Tel Aviv）的重要慈善機構。

駐以色列代表李雅萍8日在代表處舉行援助特拉維夫市南部弱勢社區計畫儀式，谷蘭（May Golan）及「希伯來城市」秘書長杜德（Dudu Laniado）出席觀禮見證。

李雅萍致詞表示，台、以關係友好密切，疫情期間兩國攜手抗疫。台灣持續關懷受疫情影響的弱勢族群，這次與「希伯來城市」合作，提供特拉維夫南郊社區所需民眾糧食健康包及安置照顧，希望一起協助當地弱勢居民維持生計及健康。

她說，未來台灣也將持續與以色列各界夥伴合作，為全球社會福利及公共衛生做出貢獻，展現台灣同舟共濟的友愛情誼，及落實全民健康覆蓋的精神。

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谷蘭則感謝台灣給予以色列弱勢社區溫暖關懷，並說台灣協助全球發展及人道援助善舉有目共睹，是國際不可或缺的良善力量。以色列支持台、以強化夥伴合作，也期待台灣持續為國際貢獻。

根據代表處資料，台、以從COVID-19疫情爆發以來在公共衛生的合作日增，包括與以色列最大非營利公衛組織「紅大衛盾」（Magen David Adom）及「夏米爾醫療中心」（Shamir Medical Center）合作，協助第一線醫衛人員防疫及專業交流。（編輯：郭中翰）1110509

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