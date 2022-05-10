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台美關係2/176

美國務院更新美台關係現況 外交部：美國政策沒改變

2022/5/10 11:56
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）美國國務院日前更新網站上的美台關係現況，將對台六項保證納入其「一中政策」，並刪除「台灣是中國的一部分」等字句。外交部今天說，美國相關政策沒有改變。

美國國務院5日大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此國務院發言人表示，美國的一個中國政策沒有改變。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應指出，美國相關政策沒有改變，拜登政府上台後恪守台灣關係法與六項保證，對台承諾堅若磐石，美方不斷結合印太盟邦與相關夥伴，展現對於台灣海峽和平穩定的重視。

歐江安表示，政府會持續強化自我防衛能力，與堅定維護台灣民主自由制度的決心，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽與整體區域的和平穩定繁榮。（編輯：翟思嘉）1110510

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