民眾黨喊快篩試劑別採齊頭式平等 促檢視PCR量能

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（中央社記者郭建伸台北10日電）本土疫情嚴峻，台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安今天召開記者會，要求快篩配給別採齊頭式平等，指揮中心應盤點醫檢師PCR量能及人力缺口，並協調地方跨縣市調度，或導入家用型PCR設備。

邱臣遠、高虹安今天舉行「新台灣模式迷航記」記者會，檢視防疫政策與快篩亂象。

高虹安指出，指揮中心稱全國每日PCR量能22萬件，但目前病例集中北北基桃，即便量能夠醫檢師人力也恐不足，除了導致民眾惶惶不安，也恐難掌握疫情甚至誤判，出現校正回歸亂象。

高虹安認為，指揮中心應檢視實際可操作醫檢師的量能，並考慮從疫情較輕的縣市提供支援人力，或跨縣市檢驗，呼籲指揮中心應提出指引，並協調各地方政府鬆綁法規。

邱臣遠指出，學生的染疫人數已衝上4.5萬，目前國小生才剛開始打疫苗，保護力尚低，政府應儘早提升學生疫苗覆蓋率。

邱臣遠指出，指揮中心應關注醫療量能告急及檢驗人力不足的問題，快篩試劑的配給也不應採齊頭式平等，應針對熱點區域、兒童及弱勢與第一線防疫人員提供公費快篩。

此外，邱臣遠也表示，指揮中心應重新盤點PCR量能及人力缺口，並協調各地方醫檢師跨境調度、檢體跨境檢驗，或導入家用型PCR設備提高檢驗量，以免誤判疫情。（編輯：蘇龍麒）1110510