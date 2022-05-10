避免排隊群聚 時力籲政府設快篩預購平台

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（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會表示，本土疫情嚴峻，政府應該要讓民眾更便利的取得快篩試劑，例如可用現有的實名制，開放快篩預購平台，避免民眾排隊群聚，或是花時間排隊卻買不到的情況。

時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今天召開「快篩之亂怎麼辦，開源分流速速作」記者會，提出多項訴求。

王婉諭表示，快篩試劑不足的解決之道，就是儘速採購、開放各廠商的快篩來台，建議中央流行疫情指揮中心應考量，讓通過歐美EUA的廠牌儘速專案進口，而國內目前也有多家廠商已提出製造申請，指揮中心應加速審查和授權生產。

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陳椒華說，對於即將上路的「三對象」快篩陽性視同確診政策，這應該儘速上路，而且考量目前PCR檢驗量能不足等情況下，應將量能留給高度懷疑染疫但快篩陰性者，特別是高風險族群如幼童、老人、脆弱族群等。

邱顯智表示，面對快篩不足，衛生福利部應加速審核流程，擴大進口供給量，指揮中心也應協調各機關，暫時放寬相關規定，例如開放民眾少量自用進口可以免申請。（編輯：翟思嘉）1110510