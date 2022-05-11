拜登12日主持全球疫情線上峰會 陳建仁代表台灣與會[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

（中央社記者黃雅詩台北11日電）外交部今天表示，第二屆線上「全球COVID-19高峰會」在美東時間12日舉辦，會議將由美國總統拜登主持，台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

陳建仁在預錄影片中將代表政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。台灣也將持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。

外交部今天發布新聞稿指出，為了共同努力終結全球武漢肺炎，並應處未來全球公衛危機，首屆「全球COVID-19高峰會」主辦國美國、加勒比海共同體主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾將於美東時間5月12日上午9時共同舉辦第二屆線上「全球COVID-19高峰會」。

外交部強調，台灣再度受邀參加峰會，凸顯台灣的防疫成果及對各國的貢獻廣受國際社會所肯定。

陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7000萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。

陳建仁另強調，武漢肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

外交部表示，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。

外交部指出，峰會將全程在白宮官網直播，網址點這裡。（編輯：蘇龍麒）1110511