團結防疫再出招 民進黨自製短片邀李秉穎跨刀

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（中央社記者溫貴香台北12日電）團結防疫再出招，民進黨今天推出自製影音短片，首支影片邀台大兒童醫院主治醫師李秉穎，宣導完整接種疫苗重要性；同時也將推出60秒內的「防疫聽時中」精華影片。

因應這波本土疫情，政府持續調整防疫措施，希望能在兼顧醫療量能之下，逐漸走向新的防疫階段。而不實資訊也趁著疫情在網路流竄。

為提供民眾正確防疫指引與資訊，民進黨中央黨部文宣群依據中央疫情指揮中心之訊息，由媒創中心自製各類影音短片，透過社群網路中心使用Youtube與Instagram兩大社群平台的最新短影片功能Shorts、Reels進行擴散，希望能夠讓民眾即時獲得所需資訊。

首集短片邀請到邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎，用簡單清楚的方式，向民眾宣導完整接種疫苗的重要性。

李秉穎在影片中呼籲大家要「精準快篩」和「精準就醫」，如果沒有接觸確診者的疑慮，也沒有相關症狀，不必搶著做快篩，「把這些快篩的資源，留給最需要去做新冠診斷的人。」

針對就醫問題，李秉穎也拜託大家能「精準就醫」，以減低醫療負擔，如果只是有輕微的症狀，不需要去急診，因為急診的負擔很多。但如有重症危險因素，就要馬上就醫去做檢查，看需不需要用藥治療，包括長者、免疫功能不全的人、孕婦或有慢性疾病的人等等。

針對18歲以下的青少年或兒童，李秉穎表示，這族群通常比較輕微，大部分可居家隔離治療，但如果發現有一些重症的前兆，也需要馬上到醫院去做治療。例如沒有發燒的時候呼吸急促、呼吸困難、心跳很快和心臟亂跳。

他進一步說，另外如果小孩子不吃不睡、有脫水的症狀，比如說12小時的尿布都是乾的，有這種情形的時候，就要趕快去就醫治療。

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同時，民進黨表示，會擷取每日中央疫情指揮中心記者會的內容，將指揮官陳時中宣佈的疫情重點，和防疫團隊所公布的最新防疫指引，剪輯成60秒內的「防疫聽時中」精華影片，並上架到Youtube與Instagram兩大社群平台，透過最新短影片功能Shorts、Reels，盼民眾能以更多元的方式，即時獲得最新且正確的防疫訊息。

民進黨表示，透過自製防疫資訊短影片，協助行政部門擴散正確防疫資訊，並且針對境外勢力、坊間流傳發布的不實訊息，能即時回應澄清。也期盼全民皆能再次以「戒慎不恐懼」的態度，團結挺過這次的疫情，早日回復日常的生活。（編輯：翟思嘉）1110512