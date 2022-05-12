陳日君主教遭港國安法入罪 民進黨譴責製造紅色恐怖

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（中央社記者溫貴香台北12日電）香港政府11日拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君、歌手何韻詩等人，民進黨今天嚴正譴責，並表示，新任特首李家超甫當選，即迫不急待整肅民主派人士，製造「紅色恐怖」，讓香港淪為「警察治城」，令人極度遺憾。

民進黨表示，香港原本是一個標榜自由法治的城市。然而，李家超當選新任港首不到3天，港府就立即動用「港版國安法」逮捕民主派人士，連德高望重、在國際備受尊崇的陳日君主教都被國安法入罪。

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民進黨表示，已經能夠預見，未來在中共專制政權加強禁錮下的香港，任何訴求自由民主的人士都處在隨時會被拘捕的危險狀態，甚至連宗教自由都岌岌可危。

民進黨要求，北京當局與港府應立即停止壓迫香港民主自由的惡行，還給香港公民社會一個不受極權脅迫的自由法治狀態；也呼籲國際社會與台灣各界，應持續關注香港情勢發展，繼續支持香港愛好民主自由的人們、捍衛普世價值。（編輯：翟思嘉）1110512