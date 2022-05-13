陸軍專校65週年校慶 總統期許成為國軍進步動力

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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天錄製影片祝福陸軍專科學校65週年校慶生日快樂，總統期許同學們，秉持士官「跟我來」的勇士精神，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。

總統蔡英文上午以錄影方式致詞表示，今天是陸軍專科學校65週年校慶，祝福陸軍專校生日快樂。陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演非常重要的角色。

總統說，她上任以來常到各地軍營看任務操演。最常看到的就是士官弟兄姊妹，帶領士兵操作武器裝備，完成軍官交辦的任務，整個過程非常的迅速確實、專業優秀。

她相信，士官弟兄姊妹能有這樣的專業技能，學校階段的教育養成，功不可沒。

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總統感謝校長周國健及所有老師、隊職幹部的付出，過去到陸軍專科學校參加三軍士官新生聯合開學典禮，看到學生都非常的有活力，也充滿朝氣。相信有大家的指導，一定能為國軍培育出更多優秀的士官幹部，一起為守護國家貢獻心力。

總統告訴各位同學，未來大家也會像學長姐一樣，身負重任。期許大家，不僅要用心學習、精進專業，到部隊後更要貢獻所長，秉持士官「跟我來」的勇士精神，協助軍官領導士兵，一起完成各種挑戰和任務，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。（編輯：張良知）1110513