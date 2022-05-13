國中會考21日登場 民眾黨促教育部完善考場防疫

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（中央社記者郭建伸台北13日電）本土疫情嚴峻，日前教育部推出防疫九宮格引發民怨。台灣民眾黨立委張其祿今天表示，教育部應完善校園防疫，而面對5月21日的國中教育會考，教育部也應完善考場防疫。

張其祿今天偕民眾黨議員參選人林珍羽、陳思宇舉行「教育部朝令夕改又甩鍋，校園防疫亂象多」記者會。

民眾黨團日前成立防疫服務隊，擔任校園防疫主責人的張其祿表示，教育部日前推行「防疫九宮格」，但忽略學生活動範圍引發反彈，10日便發函給高中以下學校，指校方可從寬認定。

張其祿指出，教育部朝令夕改，等同再度把責任甩鍋學校及家長，家長面臨請假難題，嚴重影響地方教育局及校園行政量能。

張其祿也指出，國中教育會考將在5月21、22日登場，總考生人數高達19萬9318人，身心障礙及重大傷病考生8572人，會考防疫必須謹慎、務實，別讓校園疫情再擴大。

張其祿也呼籲教育部應完善校園防疫，謹慎訂立可執行準則及防疫配套，並跨部會協調，解決學校、學生及職場家長防疫困境，且完善國中會考防疫準備。

張其祿說，民眾黨團將持續監督政府完善校園防疫政策及落實，保障學生的受教及健康照護權益。（編輯：翟思嘉）1110513