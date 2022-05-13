改親美和中為抗共保台？朱立倫：不知這聲音從哪來

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）傳出國民黨將改變親美和中路線，為全面親美、抗共保台，國民黨主席朱立倫今天表示，不知道這聲音從哪來的，國民黨從頭都是捍衛中華民國、堅持民主自由、維護台海和平，希望兩岸能夠穩定交流和平。

朱立倫計畫6月訪美，有媒體報導，朱立倫此行雖與2024總統選舉布局無關，但很可能藉由對美國高度配合的表態，踏出揚棄國民黨傳統「親美和中」平衡路線的關鍵一步。逐步棄守「親美和中」平衡路線，以「全面親美、抗共保台」取代的訊息，更在黨內廣為流傳。

朱立倫今天上午出席國民黨智庫所舉辦的「520蔡政府施政總檢討-民調發布會」後被問到此事時，他表示，國民黨是堅持兩岸和平，這算不算和中；國民黨堅持民主自由，這算不算親美。他不知道這聲音從哪來的，國民黨從頭都是捍衛中華民國、堅持民主自由、維護台海和平，希望兩岸能夠穩定交流和平。

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現場媒體也問到，如何看待國民黨前主席洪秀柱出席兩岸青年論壇時，發表促統言論，朱立倫則說，兩岸交流是好事，兩岸要交流不要交惡，要對話不要對抗，只要秉持國民黨的黨章、黨綱的規定，就可以進行兩岸交流。

此外，香港政府11日拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君、歌手何韻詩等人，中廣董事長趙少康認為，國民黨第一時間沒有態度，應捫心自問為何會被抹紅。朱立倫表示，他從2019年到現在已經不知表達多少次了，態度一致，永遠都是堅持民主自由，都是支持香港人民維護人權，也歡迎趙少康及每位好朋友，加入他們的陣營。（編輯：蘇志宗）1110513