借鏡俄烏戰爭啟示 漢光圖上兵推16日登場

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（中央社記者游凱翔台北15日電）漢光38號「圖上兵棋推演」明天起至20日舉行。國防部指出，借鏡俄烏戰爭啟示，因此召集國軍重要幹部，採面對面方式詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展。

國防部日前宣布，漢光38號演習圖上兵棋推演明天起至20日實施；實兵、部分實彈演習則在7月25日至29日進行。

過往都是「電腦」兵推，但今年為「圖上」兵推，國防部訓練參謀次長室聯合作戰訓練處長劉爾榮少將日前在記者會解釋，借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，因此召集國軍重要幹部，以圖上兵推面對面詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰參據。

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軍方將領進一步解釋，圖上兵推與電腦兵推兩者目的不同。電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部及各作戰區的所有人員都要完成進駐。

圖上兵推則著重「研討」，雖然沒有電腦輔助，但同樣會有狀況及想定，但參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員。高層下達狀況，再由參與兵推的將官透過簡報、實體兵棋台及掛圖說明作戰策略與方向，期間會有人反駁或提出意見，藉此相互研討，也能避免因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情產生群聚。（編輯：楊蘭軒）1110515