國安局：美中印太區域競逐態勢將更趨激烈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北15日電）國安局研判印太最新情勢指出，中共將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；而美方將藉雙邊同盟等安全架構，擴大民主陣營能量以提升對中共嚇阻能力，未來美中競逐更趨激烈。

國家安全局、外交部明天上午將以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢，國安局所撰寫的報告書下午已送抵立法委員辦公室。

針對印太情勢發展現況，國安局在報告中指出，美國未因俄羅斯與烏克蘭的戰事降低對印太地區投入，美方除了持續強化與日本、澳洲、南韓等盟邦合作，並強調與英國、德國、法國、印度等，共同維護印太海域自由開放。

此外，美國總統拜登也邀請東協國家領袖赴華府召開特別峰會，且5月下旬將訪南韓、日本出席QUAD（美日印澳四方安全對話）峰會，討論共同應對俄國、中共與北韓等區域安全威脅。

國安局表示，俄烏戰事發生迄今，中共擴大在印太外交布局，包括外長王毅訪問巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊爾等南亞國家；另邀印尼、緬甸、泰國、菲律賓等國外長訪陸，及與越南、柬埔寨外長通話或視訊、中國國家主席習近平與菲賓律總統杜特蒂通話等，中共並與索羅門簽署安全合作協議，擴大在印太地區影響力。

至於未來動向，國安局分析，美方藉由強化QUAD、AUKUS（澳英美三方安全夥伴）、雙邊同盟等安全架構，展現維護印太和平穩定決心，持續結合印太盟友及理念相近國家，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中共方面，國安局認為，北京將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求、透過認知作戰等手段，加大拉攏力度，突破美對其戰略圍堵，未來美中在印太競逐態勢將更趨激烈。

國安局強調，俄烏戰事讓國際社會更加警覺俄羅斯、中國等威脅，促使各國加強關注印太區域和平穩定，尤其歐洲國家更加重視與印太國家交往，並期望強化歐亞安全合作，共同防止俄侵烏事件在印太區域發生，凸顯維持台海和平穩定已成為民主國家共識，未來台灣可持續突出台灣民主、自由與安全攸關印太穩定與發展，促國際正視並加強反制中共威脅。（編輯：蘇志宗）1110515