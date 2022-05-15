外交部：俄烏戰爭促成國際更關注中國侵台意圖

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（中央社記者游凱翔台北15日電）外交部今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭雖然發生在歐洲，卻促成國際社會更加重視台灣價值及關注中國侵台意圖，美國及其盟友不斷重申維護台海和平穩定重要性，反對以非和平方式處理兩岸分歧。

國家安全局、外交部明天上午將以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢，外交部報告書上午已送抵立法委員辦公室。

外交部在報告書中表示，台海情勢成為全球關注熱點，台灣應擅用各方聲援態勢強化與理念相近國家實質合作，並提升自我防衛戰力，台灣位處第一島鏈戰略樞紐及美國「印太戰略」反制中國關鍵地位，區域各國近來外交軍事動態在在凸顯台海是當前國際關注焦點，而台海和平穩定勢將牽動國際局勢，台灣應藉有利的戰略情勢，順勢提升與理念相近國家實質合作關係。

外交部指出，阿富汗問題、俄烏戰爭等議題，均處處牽動印太安全情勢發展，也與美中在印太區域的競逐息息相關，在此情勢下，北京當局仍持續其擴張威權主義作為，繼續透過機艦繞台，破壞台海和平與穩定，並通過「海警法」及「海上交通安全法」升高東海及南海緊張局勢。

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外交部強調，在美中競爭態勢愈加清晰之際，台灣在印太區域活動能量儼然成為民主陣營對抗威權影響力的關鍵制衡因素之一。

在當前國際局勢持續推升下，台灣將繼續對外凸顯在此區域利益目標與理念相近國家一致，深化民主陣營間合作關係，也符合AUKUS（澳英美三方安全夥伴）及QUAD（美日印澳四方安全對話）區域戰略目標，以強化美、澳、日等關鍵方結合台灣外交槓桿力量，共同為台海及區域和平及穩定作出貢獻。（編輯：林淑媛）1110515