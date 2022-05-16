何時啟動第二輪快篩實名制 石崇良：研議是否提早

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）本土疫情延燒，民眾對快篩試劑的需求增加，立委詢問何時啟動第二輪快篩實名制；衛生福利部次長石崇良說，會研議是否提早實施。

石崇良也指出，今天下午會有記者會，說明調整居家隔離等相關政策，例如未來打完第三劑疫苗的民眾，同住家人部分會有一些新調整，也會考慮到快篩供應量與需求量的平衡。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院、法務部、衛生福利部、公平交易委員會等首長列席，就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的市場價格與政府採購亂象，進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委江永昌質詢時提到，如果當政策改變或調整，快篩的需求是政策所創造出來的話，政府要小心宏觀調控。

民進黨立委黃世杰表示，根據每天公布的快篩實名制銷售數據，幾乎沒有每天完售，最高完售比例才63%，為何民眾還是在藥局前，大排長龍購買實名制快篩，這要去了解。

黃世杰認為，會有這種狀況，在於指揮中心是以齊頭式的方式，沒考慮當地人口數、需求量、盛行率等，每家藥局配發的快篩試劑數量都一樣；現在有很多民眾陳情，為何不趕快進行第二輪的快篩實名制。

石崇良回應，會研議一下是否要提早進行第二輪。（編輯：楊凱翔）1110516