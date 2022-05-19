訴願法20年來大翻修 蘇貞昌：強化保障人民救濟權利

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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院會今天通過訴願法修正草案，行政院長蘇貞昌說，訴願法已逾20年未全面檢討，這次配合行政程序法、行政訴訟法及實務所需全案修正，有助強化訴願制度功能，周延保障人民救濟權利。

行政院會上午通過「訴願法」修正草案，將函請立法院審議。行政院發言人羅秉成在院會後記者會轉述，蘇貞昌說，現行訴願法已超過20年未全面檢討，這次是配合行政程序法、行政訴訟法等法律及實務所需，進行全案修正，有助強化訴願制度功能，周延保障人民救濟權利。

蘇貞昌說，草案送請立法院審議後，請法規會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。感謝法規會主委林秀蓮過去這段時間以來，不論是就萊豬案、日本福島食品案，對於地方自治條例函告無效或不予核定的事項等，都盡心盡力完成任務，是非常好的典範。

行政院法規會表示，為配合相關法律規定，並使訴願制度更為完備，訴願法修正重點包括：修正訴願類型，分為撤銷訴願與課予義務訴願，包含不作為訴願及反否准訴願，以及各類型訴願有理由時，受理訴願機關應為的決定內容。

法規會指出，草案修正訴願的管轄機關，並增訂不作為訴願的訴願管轄規定，並增訂不作為訴願的訴願期間、修正計算法定期間應扣除在途期間的情形；訴願文書送達及訴願程序中文書閱覽、抄錄等事宜，除訴願法另有規定外，適用行政程序法相關規定。

法規會表示，配合行政作業電子化發展趨勢，增訂訴願文書申請閱覽、提供閱覽及訴願書的提出，各訴願管轄機關得建置電子方式辦理。

法規會說，同時，增訂行政處分已執行而無回復原狀可能且提起訴願無實益，或因其他事由而消滅者，及對不作為提起訴願，應作為之機關已為行政處分者，受理訴願機關應為不受理之決定；對該應作為機關所為的行政處分不服者，應另提起訴願救濟。

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法規會表示，草案也明定，訴願的決定期間，自受理訴願機關收受訴願書次日起算；經允許或通知參加訴願者，其訴願決定期間得再延長1次，最長不得逾2個月。

法規會指出，涉及地方自治團體地方自治事務的訴願事件，經受理訴願機關命原行政處分機關重為處分後，訴願人認重為的處分違法，侵害其權利或法律上利益，得不經訴願程序，逕向行政法院提起訴訟。另外，刪除訴願再審規定。（編輯：翟思嘉）1110519