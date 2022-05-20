陳時中、駐韓代表投書韓媒 籲挺台參與WHA

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（中央社記者廖禹揚光州20日專電）韓媒韓國時報及文化日報今天分別刊出衛福部長陳時中及駐韓國代表唐殿文投書，籲請世界衛生組織（WHO）及相關各方堅定支持將台灣納入WHO，參與世界衛生大會（WHA），實現WHO零防疫缺口的願景。

陳時中在向韓國主要英文報「韓國時報」（The Korea Times）投書中提到，台灣先前以精準的科技防疫模式，邊境風險嚴管及精準篩檢疫調等為主軸，成功圍堵疫情入侵，國民生活如常運作，並有正向經濟增長。

唐殿文投書中也提到，台灣2021年經濟成長率達6.45%，是政府與人民於疫情期間共同努力創造的經濟成果；而全民健康保險在台灣抗疫期間發揮極大功能，不僅提供全面且有品質的健康服務，且健保覆蓋率高達99.9%，已達成全民健康覆蓋，因此被運用於數位科技防疫，包括口罩實名制等措施。

但在2021年底Omicron變種病毒株開始席捲全球，台灣也隨之進入廣泛社區流行狀態，考量Omicron傳播力強，造成的感染多為輕症或無症狀，依循過去防堵方式，將徒勞無功且嚴重影響民眾生活，因此今年4月起，政府以重症清零，輕症有效控管，減災和照護中重症患者為重，現階段推動新台灣模式，達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標。

陳時中指出，當前國際仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰，各國應通力合作、互相支持，並為下一個disease X 預作準備。而台灣是全球合作共同促進疫後復甦不可或缺的好夥伴。

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他說，台灣持續以具體的行動與各國合作，進行COVID-19疫苗、藥物研發相關交流合作，並捐贈口罩、藥物等防疫醫療物資與設備，協助他國共同防堵疫情；但台灣已連續5年未受邀出席世界衛生大會（WHA），為使台灣不被全球衛生覆蓋範圍所遺漏，台灣將持續以專業、務實、有貢獻的精神爭取參與今年5月22日將舉辦的第75屆WHA，與全球共同實現WHO零防疫缺口的願景。

投書也一致呼籲WHO及相關各方堅定支持將台灣納入WHO，完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手落實WHO憲章「健康是基本人權」，及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：黃自強）1110520