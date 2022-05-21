民進黨職改選22日投票 派系競爭牽動2024提名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）民進黨兩年一度的黨職選舉明天登場，將改選黨代表、地方黨部主委；派系間合縱連橫，選舉結果攸關7月黨中央權力核心中執會、中常會的改選，進而牽動2024大選布局。

民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉明天舉行黨員投票，黨內人士表示，全國黨代表選舉結果，攸關7月17日全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

外界關注，總統蔡英文兼任民進黨主席任期後期，黨內派系如何消長。黨內人士觀察，由於改選後的黨職任期，黨內將處理2024年總統初選、區域立委與不分區立委提名，各派系都相當積極布局。

正國會在2020年地方黨部主委選舉拿下7席，成為黨內地方最大勢力的派系；英系這次布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。

至於台北市、彰化縣、嘉義市也是一級戰區。

現任台北市黨部主委吳怡農不連任，民進黨派系人士說，台北市延續上次的綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的前議員顏聖冠，對上英系資深議員張茂楠，也是一場激戰。

新北市方面，民進黨立委余天雖宣布退選，爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文形同同額競選，但黨內暗潮洶湧，開票結果仍相當引起關注。（編輯：林克倫）1110521