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蔡總統：防疫最後關鍵時刻 中央與地方要一起合作

2022/5/22 11:57（5/22 12:35 更新）
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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是攜手解決問題，中央與地方都要一起合作；她透露曾致電給新北市醫師公會，希望基層醫師部分再協調一些力量，投入居家照護、遠距問診、第一線篩檢站服務的工作。

蔡總統今天透過臉書分享前副總統陳建仁拍攝的「大仁哥親解2.0」短片，包括正確與病毒共存、該如何就診服藥、解封前的準備、孩子染疫怎麼辦、台灣防疫成績。

蔡總統說，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是攜手解決問題，中央與地方都要一起合作，互相補位把防疫工作做得更好。

蔡總統表示，她相信不論中央或地方的行政團隊，都在為防疫打拚；對於兒童醫療的部分，她上週四打電話給台大醫院院長吳明賢，希望在兒童醫療的部分，能夠擴大量能。

蔡總統同時也打給新北市醫師公會的羅浚晅醫師，一方面感謝新北基層的醫療人員，能夠投入醫療的工作，也再次拜託羅醫師，在新北市基層醫師的部分再協調一些力量，投入居家照護、遠距問診、第一線篩檢站服務的工作。（編輯：林淑媛）1110522

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