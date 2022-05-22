「小英號」捐血車啟用 蔡英文籲捐血支持醫療量能

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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天出席小英之友會「小英號」捐血車啟用典禮，她希望能夠拋磚引玉，讓更多人加入捐血行列，一起支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。

蔡英文今天由內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、血液基金會董事長侯勝茂陪同，出席小英之友會在大安森林公園舉辦的「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」記者會。

小英之友會表示，台北市小英之友會於2017年開始舉辦捐血活動，號召民眾一起挽袖捐血；這次與台灣血液基金會台北捐血中心歷時一年半籌備打造「小英號」捐血車及血液運送車，環保無動力捐血車配備外接電源，大幅減少碳排放，車內空間也比傳統捐血車寬敞，總共可容納6座捐血床，既可以減少空汙，也能提升捐血效率，減少民眾排隊捐血的時間。

蔡英文致詞時指出，疫情期間，台灣的血庫存量比較低，捐血行動更顯得特別重要，大家一起支持醫療量能，做醫護團隊的後盾；這次集合眾人力量，捐贈出的環保無動力捐血車，可以降低環境污染，讓捐血行動兼顧環保，她非常感謝大家的用心。

蔡英文說，過程中有很多人參與設計、討論以及整個建造的過程，甚至還有洪易大師畫的公共藝術，是集眾人之力，所做出來的捐血車、運送車。

蔡英文表示，台灣正處在疫情的關鍵時刻，藉這機會，她要拜託大家，一起幫忙提升疫苗覆蓋率。請大家互相提醒親朋好友，打滿3劑疫苗。現在65歲以上的民眾，還有符合接種資格的民眾，也已經可以接種第4劑。

她提醒，12歲到17歲青少年的第3劑，最快5月25日就要開打；此外，家裡如果有5到11歲的小朋友，最近兒童疫苗已經陸續到貨，父母也可以選擇讓孩子接種，提升保護力。

蔡英文表示，疫情期間，最重要的就是團結互助，互相提醒防疫資訊，互相關懷幫忙，一起凝聚力量，共同為台灣努力。她期待，「小英號」的啟用，能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列。

血液基金會董事長、同時也是新光醫院院長侯勝茂表示，昨天新光醫院有285名人員確診，馬上發給確診者關懷包，請他們好好休息。同時，也有192名康復人員回到崗位，回到崗位的醫療人員還說，體內抗體現在是最高、要求到第一線疫病門診；侯勝茂說，自己的國家自己救、同島一命，把防疫當成最重要的事，一定可以度過難關。（編輯：林淑媛）1110522