民進黨：期望中央地方跨黨派合作 推動居住正義

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨發言人黃世杰今天說，近日在野黨質疑居住政策，民進黨樂見各黨團共同參與，推動地方房屋稅自治條例的修法，期望跨黨派共同合作，一起推動居住正義。

黃世杰透過新聞稿表示，政府一向重視居住正義，從去年就督促各地方政府合理評定房屋稅稅基、規定差別稅率及合理化房屋稅負。另外，六都與新竹縣市都有共識，要把非自住房屋稅最高稅率拉高到3.6%，在陸續修法當中。

黃世杰指出，近年來，民進黨政府持續擴大租金補貼，2019年辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」達6萬戶，2020年擴大到12萬戶，今年更宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，預估將有50萬戶受惠。

他說，除了針對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，也放寬申請資格，由每月平均所得從須在各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下，同時違建承租戶亦可申請。

黃世杰強調，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取得公益出租人資格，房東無須另外申請。

他說，社會住宅包租代管提供333的獎勵，包括「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務，採因地制宜，隨到隨辦方式辦理。

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黃世杰說，既往租屋補貼戶中，雖曾零星接獲房東為難狀況，但在釐清瞭解公益出租人制度後，均樂意參與接受政策的服務及納管。

另外，有關租屋黑市的問題，黃世杰表示，政府已於2017年制定「租賃住宅市場發展及管理條例」，完備租屋體系法制，積極發展專業租屋服務產業，協助房東租屋管理及釋出空屋至租賃市場。政府透過300億租屋補貼專案，可掌握6成以上的租屋契約資訊，再透過資料整合分析，建構有效的租屋服務平台，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展。（編輯：翟思嘉）1110524