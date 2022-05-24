中科院對海飛彈試射 演練海巡艦艇平戰轉換

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中科院和海軍、海巡24日起在九鵬基地朝太平洋海面試射飛彈，在蘭嶼和綠島放置2艘靶船，同時配合無人機演練，也在太麻里海邊架設19支疑似接收器的「天線」，根據射擊公告研判是海巡艦的「平戰轉換」演練。中央社記者盧太城台東攝 111年5月24日

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）中科院和海軍、海巡今天起在九鵬基地朝太平洋海面試射飛彈，在蘭嶼和綠島放置2艘靶船，同時配合無人機演練，根據射擊公告研判是海巡艦的「平戰轉換」演練。

漁業署公告，中科院和海軍、海巡署配合從24日至26 日在屏東九鵬基地試射對海飛彈，時間分別於上午和中午各1次射擊。在綠島和蘭嶼間設置2艘靶船，公告的射擊危險範圍超過150公里。

另外，配合射擊，中科院除了以無人機配合演練外，也在太麻里海邊架設19支疑似接收器的「天線」。

國防部4月20日表示，海巡安平級艦將在今年「海空軍精準武器射擊」時機，實施精準武器射擊訓練，向國人展示海巡艦艇發揮加裝戰時武器系統的作戰能力（平戰演練）。

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另外，立法院去年11月三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」中，除了將全力推動國造飛彈及艦艇等裝備外，其中一項便是「海巡艦艇加裝戰時武器系統」，內容為加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備，於112年至115年執行，以應對中共商船艦隊、漁船等海上民兵。

今天的公告科目是「海空軍精準武器射擊」，在太麻里海邊觀測的中科院和海軍人員對於是否驗證「平戰轉換」，由海巡艦艇發射雄風飛彈，援例不予評論，僅表示請國人基於國防自主發展與國防安全，多予支持及鼓勵。（編輯：謝雅竹）1110524