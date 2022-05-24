美國務院多元性別人權特使 讚台灣是亞洲希望燈塔

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）美國國務院促進多元性別人權特使史登今天視訊出席在台灣舉辦的國際研討會，她盛讚台灣是多元性別者的希望燈塔，盼望台灣能再修法確保其它多元性別者也享有平權關係，並在身分證件增設第3性別選項。

台、美、日、澳、英、加拿大、以色列今天在全球合作暨訓練架構 （GCTF）下共同舉辦「終止性別暴力」國際研討會，行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮皆出席。

去年12月獲美國總統拜登任命的史登（Jessica Stern）在會中發表視訊演說，提倡促進LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人）等多元性別者的人權。

美國在台協會（AIT）會後發布史登演講全文。史登表示，她日前跟一位馬來西亞同性戀朋友聚餐時提到，她要在台灣的相關研討會演講，對方立刻眼睛一亮，跨過桌子抓住她的手說「台灣是我們希望的燈塔」。馬國同志友人稱台灣是「我們」的希望燈塔，就好像他正代表所有亞洲多元性別者發言，因為台灣為多元性別者設立了人權高標，替整個亞洲的多元性別者帶來了夢想與希望。

史登指出，台灣是亞洲第一個將同志婚姻合法化的國家，她很高興祝賀台灣實現婚姻平權3週年，這就是為什麼她希望台灣再盡快修改法律，確保台灣所有 LGBTQI+ 伴侶，不論國籍，都能享有平等的關係保障。

史登稱讚，台灣無論在女性參政（尤其包括台灣總統是女性）、社會對跨性別者的容忍度，以及縮小男女薪酬差距等性平指標方面，都名列前茅。

史登表示，她聽說立法院最近努力解決收養法中的問題，以加強保護 LGBTQI+家庭，行政院也承諾起草一項全面的反歧視法，其中包括婦女與LGBTQI+族群。這些都是令人振奮的步驟，考慮到台灣對推動性平的承諾，她希望在未來幾個月內，台灣也將考慮確保LGBTQI+家庭平等獲得輔助生殖技術。

史登表示，她也希望台灣當局盡快採取行動，確保改變性別標記的程序符合全球最佳做法，如最近台灣法院的判決，變更性別登記不需要手術證明或其他醫療行為。

史登說，她還希望台灣能兌現承諾，在身分證件上提供第3個性別標記的選項。她並想表達，對於台灣衛生當局承認「性傾向矯正療法」（conversion therapy）不是合法醫療的讚賞。

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史登表示，她去年12月加入美國國務院之前，已是長達25年的人權捍衛者，她也是首位出任此一職務的女同性戀者，她的出線顯示拜登政府視「包容性民主」為優先要務。

不過，史登也坦言，美國在捍衛性別人權方面並非全然完美，美國社會仍存在許多恐同症，及對跨性別者的仇視，即使像她這樣成長在紐約市郊的女同性戀者，也曾感到無比孤獨，不知道怎麼生存下去，幸好近年來轉變不斷發生，多元性別者的人權愈來愈受到重視。（編輯：謝佳珍）1110524