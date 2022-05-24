立法院疫情燒不停 葉毓蘭快篩陽

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院疫情延燒，國民黨立委葉毓蘭今天表示，她從昨天就覺得有點畏寒，今天凌晨開始不太舒服，晚餐過後快篩是兩條線，陽性反應，她立刻預約夜間PCR檢測，目前還在等報告。

國民黨立委葉毓蘭今天晚間在臉書發文指出，昨天在立法院裡就覺得沒有太舒服，有點畏寒，總以為是自己想太多，沒想到今天凌晨3時左右醒來後，就開始不太舒服，流鼻水、咳嗽，自己感覺有點發燒，所以早上、中午做快篩兩次，都是陰性。

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她表示，今天立法院院會要進行監察院副院長同意權投票，黨團發甲級動員，中午她代理程序委員會會議主席，不能不去。在快篩陰性後，還是到立法院的醫務室拿了普拿疼，乖乖地回宿舍休息、吃藥；晚餐過後快篩，這次是兩條線，再換另一種台灣製的試劑，還是兩條線。

葉毓蘭指出，感謝北榮在中正紀念堂有車來速PCR，她在快篩後立刻上網預約，還趕上了夜間門診的PCR檢測，現在還在等報告，先向大家報告，也向大家抱歉，明天原來準備好的質詢、修法恐怕都沒有辦法參加了。（編輯：趙蔚蘭）1110524