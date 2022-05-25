駐巴西代表：政府堅定捍衛台灣民主自由

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）駐巴西代表張崇哲今天接受巴西媒體訪問表示，中國對台海安全的挑戰引起國際社會的高度關注，政府堅定捍衛台灣民主自由，民意無懼中共恐嚇。

美國總統拜登訪日時表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。

張崇哲24日告訴「巴西利亞郵報」（Correio Braziliense），俄烏戰爭爆發以來，世界對台灣的支持日益增加，台灣與美國有著相同的價值觀，台灣的地理位置處於反對極權主義氾濫的前線，對美國和民主世界都具有戰略價值。

張崇哲指出，美國與台灣之間的關係受「台灣關係法」規管，美方與台灣斷交後，為規範雙邊關係制定此法，文中有一明確條例保護台灣免受中國入侵，但有關華盛頓是否直接發動軍事干預的立場模糊。

張崇哲說，人們一直想知道美國政府對此「模糊戰略」的態度，現在拜登已經打破了這種模稜兩可。

張崇哲相信，捍衛台灣民主自由，首先要靠台灣人民。烏克蘭人面對極權主義的意志和勇氣鼓舞了台灣人民。據調查，70%的台灣人願意站出來捍衛國家和民主，希望中共也能從俄羅斯入侵烏克蘭的挫折中吸取教訓。

拜登說，軍事保衛台灣是美國的承諾。張崇哲表示，中國對台海安全的挑戰引起國際社會的高度關注，台灣政府堅定捍衛台灣自由、民主和安全的決心從未改變。

張崇哲說，台灣將繼續提升自衛能力，深化與美國、日本等志同道合國家的合作，共同捍衛台海安全和以規則為基礎的國際秩序，促進亞太地區的和平、穩定與繁榮。

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至於中國警告美國，不要在台灣議題上「玩火」，張崇哲認為，中國和俄羅斯都有擴大領土的想法，兩國都善於為使用武力找藉口。

以俄烏戰爭為例，北大西洋公約組織（NATO）是一個防禦性組織，除非鄰國先動武，否則北約不會輕易發動戰爭。中國為侵略台灣找藉口，過去兩年一直向台灣派遣軍機和軍艦作為威懾手段，迫使拜登警告中國。中共只是以一貫方式用「玩火」的字眼恐嚇民主世界。（編輯：馮昭）1110525