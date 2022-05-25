致敬捍衛戰士 國防部臉書推飛行勇士攬才

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（中央社記者游凱翔台北25日電）好萊塢影星湯姆克魯斯主演的捍衛戰士續集「捍衛戰士：獨行俠」上映，掀起熱烈討論，國防部臉書也以飛行員當主角藉機攬才，強調面對敵情威脅不能沉不住氣，而是要讓對方惹不起。

湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士」睽違36年正式回歸，續集「捍衛戰士：獨行俠」上映。延續上一集，湯姆克魯斯穿著的飛行夾克上，出現青天白日滿地紅的中華民國國旗，掀起熱烈討論。

國防部利用機會，在官方臉書粉絲團「國防部發言人」製作「飛行勇士，不獨行」」攬才文宣，致敬捍衛戰士主視覺。

國防部強調，有人覺得飛行很帥、有人覺得飛行很浪漫，想飛不僅是夢想也是堅持，但現實總是殘酷，飛行的不容易，訓練的艱辛，只有自己才懂。

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國防部指出，中華民國國軍無論陸軍、海軍、空軍，都有優秀的飛行員，飛行很迷人，卻也充滿危險，相信民眾也常在新聞上看到共機擾台的報導，留言處總有人要國軍強硬以對，「但面對敵情威脅，不能沉不住氣，而是要讓對方惹不起」，請放心，守護領空安全，就交給國軍。

此文一出，下方則有網友留言「太帥了，國軍辛苦了，加油」、「感謝你們的守護」、「國軍加油」。（編輯：翟思嘉）1110525