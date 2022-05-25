藍批提高護病比累垮醫護 陳時中下午座談溝通

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本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心提高專責病房護病比引發護理人員反彈。國民黨立法院黨團25日舉行記者會，中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長林綉珠（左）呼籲應盡快實施住院整合照護服務計畫。中央社記者鄭傑文攝 111年5月25日

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（中央社記者王承中台北25日電）指揮中心提高專責病房護病比引發護理人員反彈，國民黨立法院黨團書記長萬美玲今天表示，看似醫療量能充足，卻累垮醫護，若不重視醫護面臨崩潰，就是草菅人命。衛福部次長石崇良則指出，指揮中心將與護理師公會全國聯合會座談溝通。

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日發函縣市衛生局，將專責病房護病比從1：5，調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐等人，以及中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長林綉珠，今天在立法院召開「確診人數有黑數，血汗醫護誰來顧」記者會。

萬美玲指出，指揮中心的做法看似醫療量能充足，卻是國王的新衣，累垮醫護人員，病患權利也跟著一起犧牲，倘若政府不重視醫護面臨崩潰的問題，就是草菅人命。

萬美玲表示，台灣現在將所有防疫工作壓在第一線醫護人員身上，看似量能、病床沒問題，事實並非如此。政府一再宣稱要與病毒共存，要朝向正常生活，但醫護人員根本不敢奢求生活正常化，甚至不敢喊累、生病。

林綉珠表示，在疫情發生的這2年，護理人員全力投入防疫工作，縱使防疫政策一再滾動改變，護理人員也充分配合，今年疫情嚴峻，住院病人都屬於中重症，醫護人員全副防護裝備長時間照顧病患，許多護理人員不敢請假、沒有加薪，非常辛苦。

林綉珠指出，希望能盡快推動實施住院整合照護服務計畫，病人日常生活照護要有人照顧；給予足額健保護理費，提升護理薪資，同時啟動護理人力庫，支援醫療院所執行防疫照護。

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針對提高專責病房護病比引發護理人員反彈，石崇良今天在立法院接受媒體聯訪時表示，與病毒共存是生活逐漸回歸常態，因應醫療需求，政府放寬收治COVID-19病人不限於專責病房，也能回到專科病房的隔離病房處理，因此護病比需彈性調整，適當照顧病人也彈性運用人力。

石崇良指出，指揮中心指揮官陳時中下午將與中華民國護理師公會全國聯合會座談溝通，尋求保障病人安全並兼顧護理人員權益；開會沒有設限，大家提出問題後共同討論。（編輯：蘇志宗）1110525