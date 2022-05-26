國民黨：少子化問題再不改善 社會將面臨崩盤

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨今天表示，總統蔡英文執政以來，面臨兩岸關係緊張和物價暴漲，年輕夫妻對於未來悲觀，出生人數持續墊底；如果少子化問題再不改善，台灣社會將面臨崩盤。

國民黨今天召開記者會，持續關注台灣少子化的問題，文傳會副主委何志勇表示，回顧過去20年，發現在民進黨執政的14個年度，國內出生人數每年都遞減，而相形之下，在前總統馬英九執政時期，卻能「逆轉」少子化，讓出生數不減反增。

何志勇說，蔡總統執政以來，面臨兩岸關係緊張和物價暴漲，年輕夫妻對於未來悲觀，出生人數持續墊底，令人唏噓。馬英九和國民黨對台灣有其貢獻，是不爭的事實，也是身為國民黨人未來要延續盡己之力來福國利民的信念；國民黨應持續團結為民發聲、振衰起敝，扮演好在野黨監督制衡職責。

國民黨青年團執行長蕭羽耘說，年輕人「不敢生、養不起」和台灣工時過高，是台灣少子化的主要原因。政府雖然聲稱兒童「國家一起養」，但是以一般年輕人實際生活現況根本不敢生養。例如在行政院公布去年每人每月平均薪資為新台幣4.3萬元，有許多民眾為拉低平均在網路上道歉。依人力銀行統計，勞工平均家庭「總月收入」至少要達10.2萬，不過4.3萬元的雙薪也才8.6萬元，無法步入家庭生小孩。

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國民黨籍新北市議員參選人黃心華在會中指出，在民進黨執政下，兩岸關係緊張，幾乎要擦槍走火，兵凶戰危，又是要「戰到一兵一卒」，又是「美國會軍事捍衛台灣」，沒有年輕父母會希望孩子成長於下一個戰場，如同當前烏克蘭孩童的處境。從歷史戰後嬰兒潮，印證除去戰爭風險後，父母會更安心擁抱下一代，和平是最好的催生劑。

黃心華說，依行政院主計總處的報告顯示，去年台灣的總缺工人數已經高達24.8萬人；人工智慧與自動化可以緩解一部分的壓力，但是解決不了人口結構崩潰的困境，未來的扶養比將持續升高，對於超高齡社會的長照人力荒來說，亦是雪上加霜。（編輯：蘇志宗）1110526