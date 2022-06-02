促進台義關係 輔大義文系2教師獲義國總統授勳

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）輔大義文系主任張孟仁、義籍助理教授白安理（Umberto Bresciani）獲得義大利總統頒發「義大利之星騎士勳章」，表彰他們在台推廣義大利與促進台義雙邊文化關係的貢獻。

今天是義大利國慶日，義大利駐台經濟貿易文化推廣辦事處今天在官方臉書發文指出，在適逢義大利共和國建國76週年之際，白安理、張孟仁在義大利駐台代表處獲頒「義大利之星騎士勳章」（Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia）。

白安理來自義大利克雷莫那（Cremona），在台生活與工作已50年。他在義大利帕爾馬（Parma）學習神學之後，他陸續在美國與台灣，致力於孔學以及天主教與儒家關係的研究。他目前在台灣輔仁大學教授義大利語文與文化。

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張孟仁曾就讀義大利帕爾瑪歐洲學院（European College of Parma）與義大利國立錫耶那大學（University of Siena）。他專長研究歐盟與義大利的國際關係，經常在台灣媒體發表義大利與歐洲當前政治發展的評論文章，他並在任教的輔仁大學致力推廣義大利語文與文化。

義大利駐台辦事處表示，在義大利國慶日這天，義大利經濟貿易文化推廣辦事處全體向所有在台的義大利同胞、當地政府與對義大利友好的朋友們致意並表達謝意。（編輯：黃國倫）1110602