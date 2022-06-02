藍質疑福吉美唾液快篩效能 陳時中：符食藥署規定

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，食藥署檢驗時都會用Omicron變異株去檢驗，雖然唾液快篩的檢體Ct值要低於24才能準確驗出，但都符合規定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中、王揚宇、張茗喧台北2日電）國民黨團今天質疑福吉美唾液快篩試劑無法驗出Ｏmicron病毒，要求衛福部出面說明。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，據了解食藥署有要求廠商提供對Ｏmicron的有效性，應也是高達99%，會請食藥署公開說明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午的疫情記者會表示，快篩試劑的仿單裡只會提到原本有的變異株，不可能記載還沒有出現的病毒株，不會有「未來試劑」的狀況，但食藥署檢驗時都會用Omicron變異株去檢驗，雖然唾液快篩的檢體Ct值要低於24才能準確驗出，但都符合食藥署規定。

食藥署日前核准國內首款家用唾液快篩試劑，由福又達生物科技股份有限公司專案輸入原產地為韓國的「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及立委林奕華今天召開記者會，質疑福吉美唾液快篩試劑驗不出Ｏmicron病毒。

萬美玲指出，接獲民眾檢舉，福吉美唾液快篩試劑無法準確驗出Ｏmicron病毒，而在原廠說明書中，可偵測的變異株中也沒有Ｏmicron病毒，非常離譜。而另一家獲食藥署核准的易可安唾液快篩試劑廠商，也在文宣中指稱福吉美唾液快篩試劑無法偵測Ｏmicron病毒。

萬美玲表示，如果福吉美無法偵測Ｏmicron病毒為假消息，為何不見福又達澄清，也未見指揮中心表示要查辦。

萬美玲指出，若無法偵測Ｏmicron病毒為真，那問題就很嚴重。因為食藥署是在4月Ｏmicron病毒開始流行時通過福吉美的EUA，結果福吉美根本無法偵測Ｏmicron病毒，那花錢購買的民眾豈不是被當冤大頭，甚至還可能影響防疫、延誤民眾病情，簡直就是政府殺人。

曾銘宗表示，這波疫情主要是Ｏmicron病毒，但政府核准的福吉美唾液快篩試劑竟然驗不出Ｏmicron病毒，根本是草菅人命，國民黨團要求衛福部盡快出面說清楚核准過程，否則不排除以公務員圖利罪提告。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天召開輿情回應記者會回應。他說，唾液快篩相對鼻咽快篩方便，因此包含在野黨在內，都希望衛福部可進一步開放EUA。

鄭運鵬指出，這項產品2月8日的仿單中，沒有寫到Ｏmicron病毒，但據了解，食藥署在確認是否符合EUA標準時，有要求廠商提供對Ｏmicron的有效性，應該也是高達99%，這點會請食藥署公開說明，而這個產品在澳洲與台灣都通過EUA。

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鄭運鵬也質疑，他很好奇，國民黨團所提出的資料，似乎好像是幫另一家代理唾液快篩廠商，而國民黨從去年到今年講那麼多、抨擊指揮中心政策，也沒有幫台灣拿到一劑疫苗與快篩，但卻似乎有特定立場，攻擊台灣特定的疫苗開發商等，這令人懷疑是否在幫特定廠商做商業競爭。

鄭運鵬說，希望國民黨質疑時要有所本，如果無效，相信也不會通過EUA的核准，而到底當初審核條文為何，他會請衛福部公開說明。（編輯：林興盟）1110602