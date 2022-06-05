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許崑源逝世2週年線上音樂會 邀藍營大咖展現團結

2022/6/5 17:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）前高雄市議長許崑源6月6日逝世將滿2週年，女兒許采蓁明天將辦線上音樂會，邀國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平及前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人預錄影片參加，展現團結。

許采蓁將繼承父親衣缽，代表國民黨參選年底高雄市第8選區（新興、苓雅、前金區）市議員，明天是許崑源逝世2週年，許采蓁對中央社記者表示，她將以預錄方式，舉辦線上追思音樂會，6日晚間8時在她的臉書（Facebook）粉專播放。

許采蓁說，這場線上音樂會，她已邀請朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康及現任議長曾麗燕、副議長陸淑美等人，以預錄致詞影片方式參加，展現藍營團結；另她也邀了2名南部綠營人士參加，讓音樂會更顯人情味。

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許采蓁表示，盼透過這場音樂會，讓國民黨人士可藉此發表心聲、齊心向前，破除不團結謠言，也希望讓民眾再次看見國民黨的決心，「這次團結不單只是口號，更是以行動表示」。

她還說，即使從政是條艱辛的道路，仍奮不顧身投入選戰，透過音樂會，除了讓她有喘息的空間可消化情緒，也能讓民眾一起緬懷父親生前從政點滴，「人走茶未涼，就讓音樂會用旋律訴說思念」。（編輯：陳仁華）1110605

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