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學校停課衝擊團膳業者 立委籲納入補助名單

2022/6/6 13:07（6/6 13:51 更新）
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無黨籍立委黃國書（右3）6日舉行記者會表示，今年不同地區、不同學校、不同班級間歇性停課，增加不可預測性，團膳業者損失難以估算，盼教育部將團膳業者納入振興補助名單。中央社記者王承中攝 111年6月6日
無黨籍立委黃國書（右3）6日舉行記者會表示，今年不同地區、不同學校、不同班級間歇性停課，增加不可預測性，團膳業者損失難以估算，盼教育部將團膳業者納入振興補助名單。中央社記者王承中攝 111年6月6日
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（中央社記者王承中台北6日電）國發會日前報告「因應疫情新一波振興作為」，無黨籍立委黃國書今天召開記者會，盼教育部將團膳業者納入這次振興補助名單。他表示，今年學校停課不可預測性增加，但團膳業者幾天前就要準備食材，損失難以估算，盼有補救機會。

本土疫情未歇，國發會日前在行政院會報告「因應疫情新一波振興作為」，2022振興措施為助產業、護勞工、減負擔等4面向，除加碼補助餐飲業者規劃行銷方案，也協助觀光旅遊業者等，經費達新台幣345.6億元，估計受惠人數達89.9萬人。

黃國書今天在立法院召開「校園停課，團膳業不用紓困嗎？」記者會，邀請中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信，以及教育部國教署學務校安組副組長陳錫鴻與會，盼教育部能將團膳業者納入這次振興補助的名單內，一週內提出相關紓困方案。

黃國書表示，今年停課不同去年，去年是全國全面停課，今年則是不同地區、不同學校、不同班級間歇性的停課，增加不可預測性，但團膳業者幾天前就要準備食材，損失難以估算，盼有補救機會，不應將其排除於紓困名單之外。

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陳明信表示，學校團膳午餐業者是專營事業，只能做學校。今年影響比去年更大，團膳業者每天供應171萬學生餐食，但因通膨、疫情，這兩年已收掉10家左右，盼政府伸出援手。

陳錫鴻指出，學校辦理午餐，要保障學校也保障團膳業者，雙方有簽訂午餐採購契約，非歸責於廠商部分，學校應補償廠商增加的必要費用，視情形也可延長履約期限，教育部會督導地方政府協助學校依合約履行。（編輯：蘇志宗）1110606

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