國軍緝毒犬守護軍營支援司法 共破獲10毒品案

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（中央社記者游凱翔台北7日電）國防部今天表示，為嚇阻官兵攜帶毒品入營施用及藏放，國軍緝毒犬去年執行330場次嗅聞，並支援司法案件，110年至今年4月在軍營與營外共查獲10件毒品案。另外，今年底將再補充4隻緝毒犬，屆時將達18隻。

國防部上午舉行「國軍毒品防制成效」線上記者會，國防部軍事發言人孫立方少將、法律事務司法紀調查處長陳恒偉少將出席。

陳恒偉指出，為避免後備軍人入營涉毒成為破口，今年起配合國軍後備戰力提升專案計畫，應召員訓期由5至7天，延長至14天的改革政策，已納列有毒品前科等人員實施尿液篩檢作業，並完成召訓前、報到時及訓練中各階段調查及應處作為。

陳恒偉表示，軍方也將強化尿液篩檢作業，自民國108年5月起，除了新兵入伍當日實施全員尿篩，其餘人員每月抽驗率自25%提升至30%；另自去年1月1日起，要求各部隊官兵每4個月至少尿篩一次，避免漏網之魚。

軍方統計，去年篩檢138萬145人次，確驗呈陽性反應共160人均移送法辦，160人中有49人經行政調查或刑事偵審屬實，共11名志願役官兵汰除、38名常備兵役軍事訓練人員悔過懲罰；今年1月至4月共篩檢44萬7673人次，呈陽性反應者74人，其中有6人經調查或刑事偵審屬實，均軍事訓練人員。

為了嚇阻官兵攜帶毒品入營施用及藏放，陳恒偉表示，109年12月18日完成北中南及東部地區緝毒犬分組建置，去年執行330場次毒品嗅聞，今年1月至4月共156場次。除此之外，國軍緝毒犬也支援司法案件嗅聞，在軍營與營外從110年至今年4月一共查獲10毒品案件。

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針對犬隻數量，陳恒偉說明，截至去年12月已有14犬隻執行勤務，規劃今年底，補實達18隻（6月補2隻、12月補2隻）。

媒體詢問，總統蔡英文日前視導國防醫學院預醫所時，說明資料指具備生物戰劑研發科技基礎，是否意指預醫所有研發生物戰劑防止中共侵台。軍醫局衛保處長陳元皓上校說明，預醫所工作以執行傳染性疾病偵檢、防護及治療任務為主，同時著重生物戰劑的偵檢試劑研發，目標是提升防護及偵檢能力。（編輯：楊凱翔）1110607