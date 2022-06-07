學校停課團膳業者叫苦 國民黨團要求納紓困對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨團書記長萬美玲今天表示，團膳業者因學校停課就必須停工，食材損失只能自行負擔，要求教育部將團膳業者列入紓困對象，給予食材耗損和人事成本的補貼。

教育部代表則指出，依契約，若發生臨時暫停供餐，學校應補助相關已產生的費用。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐及國民黨立委林奕華等人，今天在立法院召開「停課中，校園團膳撐不住，孩子午餐誰來顧？」記者會，邀請中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信，以及教育部代表與會。

萬美玲表示，今年雖然沒有三級警戒，但是疫情嚴峻更勝於三級警戒，累計到5日，全國有6319所學校實施遠距教學實體停課，學校端為了因應疫情做出非常多的措施，但教育部竟然獨漏對於學校團膳業者的補償措施。

萬美玲指出，學校團膳業者跟學校簽訂長期合約，負責提供孩子營養午餐，每餐價格遠低於市場價格標準，目的在於給予孩子最好又便宜的營養午餐，但在學校停課之後，團膳就必須停工，停止供應，又無法退費，食材損失必須由業者自行承擔，管銷費用、日薪人事成本支出，更是一大負擔。

萬美玲表示，教育部還有20億元的紓困預算，可以移緩濟急。國民黨團具體要求教育部，立即給予團膳業者因停課造成食材耗損和人事成本的補貼，針對疫情停課制定退費標準，不能讓團膳業者片面承擔損失，並要求教育部明天必須提出專案措施，說明如何維繫團膳與教育部間的夥伴關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳明信表示，面對疫情，團膳業者不能作外帶、不能做促銷，孩子有上課，業者才製作營養午餐，才有錢賺，但業者經常當天甚至前一晚才接到學校通知停課，大量預定食材勢必造成損失，希望教育部能將團膳業者納入這次紓困補助的名單內。

與會的教育部國教署學務校安組專委邱秋嬋回應，感謝團膳業者長期對學童的照顧，依照團膳業者與學校所訂的契約，若發生非可歸責於廠商的情況，如臨時暫停供餐的狀況，就廠商已經產生的費用，機關應該要來做處理，如果有部分的學校有困難，教育部會跟縣市政府一起來討論如何協助學校。（編輯：翟思嘉）1110607