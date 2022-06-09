藍贊成身分證刊載配偶及父母 綠：應以個人資訊為主

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（中央社記者王承中、郭建伸台北9日電）身分證是否要刊出配偶及父母姓名，民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，身分證應以個人資訊為主，其他資訊愈少愈好，但每人觀念不同，待後續討論。國民黨團總召曾銘宗說，除有特殊狀況，大方向贊成身分證要有配偶和父母資訊。

一名陳姓男子換發身分證，請求不刊出配偶及父母姓名，法官判准。內政部昨天表示，無法接受判決結果，將支持並協助戶政事務所上訴；若由民眾自行選擇列印欄位，將嚴重影響身分證的公信力。

民進黨團幹事長鄭運鵬今天受訪表示，身分證紙本資料不是全世界都有，每個國家制度不同，這幾年民眾重視個人資料，加上警察臨檢等調閱問題，社會各界有不同建議。

鄭運鵬說，台灣習慣在一張身分證紀錄很多資訊，但一來不太數位化，二來是過去封建時代認為身分證應登載資訊，現在已慢慢不需要。

至於身分證上是否需要國旗、照片、父母欄，以及是否需要數位化，鄭運鵬表示，這都是進步的討論，法院對身分證見解有不同面向，但目前戶政系統尚無做大幅度修正，因此行政院先暫緩數位身分證作業與預算。

鄭運鵬說，以目前的觀念來看，身分證應提供個人資訊為主，其他如家長等資訊應愈少愈好；每個人觀念不同，雖然法院裁決與內政部見解不同，但有辯論過程很好，下次新版身分證該如何則待後續討論。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗在接受媒體聯訪時表示，大方向還是贊成身分證要有配偶和父母資訊，尤其父母養育兒女成長，竟然不願把父母姓名登錄在身分證上，他不贊同；但假設有極為特殊的情況，經過戶政機關核准，可以例外。

而對於數位身分證，曾銘宗指出，目前還在立法院審議中，還沒有共識，各界還有不同意見，尤其可能有個資安全的問題。（編輯：翟思嘉）1110609