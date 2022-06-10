朱立倫紐約祭祖 透露是北宋詞人第29代孫

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席朱立倫訪問美國，8日到紐約朱沛國堂祭拜朱氏祖宗，他說，他是北宋詞人朱敦儒第29代孫，朱家最重要的傳承就是忠孝，希望這樣的精神可以不斷傳承下去。

朱立倫在美東時間8日來到紐約，他表示，國民黨一直與美方關係密切，堅定支持民主自由的立場；而他也否認此行與2024年大選有關，此行是宣示國民黨重返華府，進行政黨外交。

朱立倫當天還拜會紐約中華公所，與七大僑團常務議員會面，以及到哥倫布公園中山廣場向國父孫中山銅像獻花致意

朱立倫在哥倫布公園廣場致詞時則說，大家在孫中山銅像前鞠躬獻花，是對國民黨總理最高的敬意與緬懷，期許大家以孫中山遺志為共同目標，以孫中山的精神做為精神，現在國民黨再辛苦、再困難，也沒有比當年更辛苦、困難，只要大家團結努力，一定可以重返執政。

面對外界質疑國民黨親中，朱立倫在受訪時則說，國民黨從總理創黨開始，就在美國受到僑界支持，後來自故總統蔣中正、蔣經國以來，一直與美方關係非常密切，並堅定支持民主、自由的立場，堅持捍衛中華民國。

至於此行是否為2024年總統大選鋪路，朱立倫否認，並表示這次完全沒有談到2024大選，而是國民黨重返華府，進行政黨外交，與僑界聯繫。

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隨後，朱立倫也到朱沛國堂祭祖，向宗親致詞致意並致贈香油紅包。朱立倫說，很欣慰朱氏子孫在美國發展得很好，他是北宋詞人朱敦儒第29代孫，雖然自己沒有像祖先學問那麼好，但總是很高興有朱家大儒朱熹等歷代祖先，每一位都才高八斗，朱家最重要的傳承就是忠孝，希望這樣的精神可以不斷傳承下去。

此外，朱立倫也出席了大紐約地區僑學界歡迎晚宴，他在致詞時說，看到很多老朋友，大家都是最支持國民黨、中華民國的，這次來最重要的目的，就是國民黨在華府重新設置駐美代表處，國民黨有決心，與所有愛好民主自由的朋友站在一起，也希望所有僑界朋友，做國民黨駐美代表處的支柱。（編輯：翟思嘉）1110610