避免民眾久候 監察院開辦網路預約臨櫃陳情

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（中央社記者陳俊華台北14日電）監察院今天表示，為避免民眾久候，將以線上預約遠距視訊陳情的經驗，建置「預約臨櫃陳情」服務，即日起民眾可上網預約到院臨櫃陳情，再依時段到院即可。

監察院透過新聞稿指出，陳情受理中心的首要任務，是協助值日監委受理人民到院陳情，但每日到院陳情人數不一，如果遇陳情人潮眾多，難以避免在現場久候。

監察院說，為提升受理陳情業務效能及貼近民眾需求，持續推動數位轉型，在109年12月試辦「遠距視訊陳情」，並從110年正式實施，民眾上網預約後，就能在所在縣市的公務機關，與監委以視訊方式陳情。

監察院指出，基於遠距視訊陳情的成功經驗，為提升陳情中心收案效率，避免民眾因到院陳情人數過多，須在現場久候，因此規劃在現有的預約視訊陳情系統平台中，建置「預約臨櫃陳情服務」。

監察院說，民眾只要上網預約到院臨櫃陳情，並依預約時段到院，陳情中心將優先排定人員與其接談，釐清案情爭點後收案處理，可節省等候時間，精準處理人民陳情案件。

監察院表示，如果民眾有到院陳情需求，可在監察院全球資訊網「便民服務」下的「預約臨櫃陳情」專區，登錄預約相關資料。（編輯：楊蘭軒）1110614