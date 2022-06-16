黃珊珊遭質疑選務寄生市府 蔣萬安籲說明清楚

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）有意參選台北市長的副市長黃珊珊勤跑市場，卻帶著民眾黨參選人及市府官員陪同，遭議員質疑將選務寄生市府。國民黨台北市長參選人蔣萬安呼籲黃珊珊，應說明清楚。

國民黨台北市議員王欣儀昨天在議會大會上出示照片指出，黃珊珊12日考察士林區市場，帶著民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，還出動多名產發局、市場處官員陪同，是濫用行政資源協助民眾黨選舉，將黨務、選務寄生在市府。

黃珊珊辦公室昨天說明，黃珊珊平時會在週末安排視察攤販市場，屬於公務行程，所以會有相關局處出席，局處也會把攤商反映的問題做成紀錄，至於有議員參選人在場，應是聽攤販說黃珊珊會來才自行到場。

黃珊珊與王欣儀今天上午皆有出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典，王欣儀在會後接受媒體聯訪同時，黃珊珊從後方走過，面對媒體邀請受訪，黃珊珊僅揮了一下手便快步離去，王欣儀見狀只能攤手，笑著表示「她不敢面對」。

同場的蔣萬安隨後接受媒體聯訪說，外界的質疑跟批評不是第一次了，希望黃珊珊對於議員的質疑應該要正面面對、說明清楚。（編輯：李錫璋）1110616