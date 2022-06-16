更多編輯台推薦新聞：
書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗 最快21日開打
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/120

黃珊珊遭質疑選務寄生市府 蔣萬安籲說明清楚

2022/6/16 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北16日電）有意參選台北市長的副市長黃珊珊勤跑市場，卻帶著民眾黨參選人及市府官員陪同，遭議員質疑將選務寄生市府。國民黨台北市長參選人蔣萬安呼籲黃珊珊，應說明清楚。

國民黨台北市議員王欣儀昨天在議會大會上出示照片指出，黃珊珊12日考察士林區市場，帶著民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，還出動多名產發局、市場處官員陪同，是濫用行政資源協助民眾黨選舉，將黨務、選務寄生在市府。

黃珊珊辦公室昨天說明，黃珊珊平時會在週末安排視察攤販市場，屬於公務行程，所以會有相關局處出席，局處也會把攤商反映的問題做成紀錄，至於有議員參選人在場，應是聽攤販說黃珊珊會來才自行到場。

黃珊珊與王欣儀今天上午皆有出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典，王欣儀在會後接受媒體聯訪同時，黃珊珊從後方走過，面對媒體邀請受訪，黃珊珊僅揮了一下手便快步離去，王欣儀見狀只能攤手，笑著表示「她不敢面對」。

同場的蔣萬安隨後接受媒體聯訪說，外界的質疑跟批評不是第一次了，希望黃珊珊對於議員的質疑應該要正面面對、說明清楚。（編輯：李錫璋）1110616

延伸閱讀
北市選戰 柯文哲：不可能支持蔣萬安 黃珊珊不會代表民眾黨蔡壁如：台北市長選戰 柯文哲很推崇黃珊珊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀