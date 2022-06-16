警察國安鐵路特考18日登場 考選部籲遵守防疫措施

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（中央社記者陳俊華台北16日電）考選部今天說，18日到20日將舉行警察、國安、鐵路特考，並在全台分設8考區，應考人如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，不得進入試區應試；所有應考人都應配合遵守防疫措施。

考選部透過新聞稿指出，6月18日至20日將舉行「111年公務人員特種考試警察人員考試、111年公務人員特種考試一般警察人員考試、111年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、111年特種考試交通事業鐵路人員考試」，分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行。

考選部說，應考人考試期間如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，為保護自己並尊重他人，不得進入試區應試；並請所有應試人配合，應考人在下載列印考試通知書時，一併列印及填寫應考人健康關懷表；鼓勵應考人分時分流進入考場，並應戴口罩及量體溫。

考選部表示，應考人如果有身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以便判斷是否安排於備用試場區隔應試；進入應試的試場後，監場人員將逐一收繳健康關懷表。

考選部說，應考人應憑身分證、護照或具有照片足資證明身分的健保卡、駕照應試。因應疫情，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。

考選部指出，將在兼顧考試公平性、應考人權益及國家防疫政策下，全力辦好這次國家考試，請應考人專心準備應試之餘，務請做好自我防護，以順利完成考試。（編輯：蘇志宗）1110616