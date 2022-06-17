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社會住宅2/60

改善租屋黑市 時力聯手民團盼修法課徵囤房稅

2022/6/17 13:43
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（中央社記者郭建伸台北17日電）時代力量主席、立委陳椒華今天表示，為改善租屋黑市問題，將與多個民間社團和時代力量公職參選人，盼匯聚民眾心聲，促使政府重視且啟動修法，盡速課徵囤房稅、提高公益出租人誘因、推動租屋實價登錄。

陳椒華今天偕黨籍議員參選人、OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱等人，舉行「改善租屋黑市，共同找回居住正義」記者會。

陳椒華指出，台灣租屋人口超過300萬人，但因政府打房不力，連帶導致房租不斷上漲，房租已是台灣廣大租屋族沉重的負擔；房東常常不報稅，或利用各種方法，迫使房客不敢申報租屋支出、申請租屋補貼，而租屋資訊不透明導致台灣存在嚴重租屋黑市問題。

陳椒華表示，為改善台灣租屋黑市現象，找回租屋族應有的居住正義，時代力量將與OURs專業者都市改革組織、崔媽媽基金會、南山人壽保險股份有限公司企業工會等多個民間團體，以及全台時代力量地方公職參選人一起展開連署，盼促使政府順利修法。

時代力量發起的連署書共有5大訴求，包含政府應廣建社會住宅、盡速推動囤房稅、提高公益出租人誘因、現有包租代管和公益出租先行實價登錄，並且全面推動租屋實價登錄。（編輯：蘇志宗）1110617

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