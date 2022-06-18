監委調查要求金門酒廠明定價格調整機制

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（中央社記者賴于榛台北18日電）金酒公司去年調漲酒品價格，監院日前通過監委賴振昌等人調查報告指出，根據金酒公司成本上漲等資料，無法顯示漲價幅度的合理性，為維護消費者權益，金門酒廠應明定價格調整機制。

金門酒廠實業股份有限公司去年3月2日宣布調高部分酒品售價，漲幅約6%至12%不等，平均漲幅約10%。監委賴振昌、賴鼎銘、鴻義章、林文程為此展開調查，監察院在8日通過調查報告。

監委在調查報告中指出，根據媒體報導，金酒高粱酒在台灣白酒市場市占率高達75%，穩居領導品牌地位，獨特的風味加上極高市占率，創造出無可取代的地位，因此價格調整對消費者影響甚深。

監委說，金酒公司指出，自民國101年調整酒品價格後，多年未做調整，去年3月調整酒品價格主要原因包含原物料成本上漲，尤其109年12月中國東北高粱轉作玉米、黃豆戰略物資，造成高粱大漲。

其餘漲價原因，金酒指出，包含人事成本因為晉薪級緣故，每年增加4%支出、一例一休增加人事成本支出、參考台灣菸酒公司109年價格調幅7%至14%，純糯米產品因應購買原物料成本，以及陳高因應老酒牌價價格整體性考量價格，兩者調整較高。

但監委調閱金酒公司財務報表資料，發現金酒公司銷貨成本率由105年的48.17%上漲至109年的53.29%，只上漲5.12個百分點，若從102年起算，銷貨成本率也僅上漲5.63個百分點。

監委說，金酒公司相關成本上漲及價格訂定評估資料，並無法顯示去年酒品價格上漲幅度與成本上漲幅度的合理性，且無對財務影響等評估，導致引發外界質疑有過度調漲酒品價格的情形。

監委表示，金酒公司應該要訂定公開透明的酒品價格調整機制，以維護消費者權益。（編輯：郭無患）1110618