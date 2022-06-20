大鑫快篩案 民進黨團：惡劣廠商發國難財應嚴辦

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（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）國民黨總召曾銘宗今天表示，衛福部縱放黑心快篩試劑，有行政及法律責任，要求政院、檢調介入調查。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，這非食藥署許可授權有瑕疵，而是廠商趁亂發國難財，非常惡劣，查到證據就要依法嚴辦。

大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長洪孟楷、鄭正鈐及國民黨立委林奕華等人，今天在立法院召開記者會。

曾銘宗指出，快篩試劑輸入申請書中，製造商、製造地都要註明清楚，而「邵博士顧問有限公司」曾表示，申請快篩EUA時都有標註中國製，但衛福部核准的輸入許可證，製造地卻是美國。這過程當中誰竄改、介入、要求放行，國民黨團要求衛福部出來講清楚。

另外，曾銘宗也指出，近日又爆發韓製快篩試劑「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」，也遭美國食品及藥物管理署（FDA）報告指出，根本未經核准，且測試報告也顯示，該快篩試劑對於Omicron病毒的靈敏度只有22.2，但衛福部還是給予其EUA。

曾銘宗表示，食藥署長吳秀梅稱應譴責違法廠商，甚至有官員表示審核流程很多時候都是防君子，不防小人，如果衛福部無法確保民眾健康，出事後又推得一乾二淨，民眾需要這樣的衛福部幹什麼。他提醒衛福部，縱放黑心快篩入台，有行政及法律責任，盼衛福部長陳時中面對問題。

曾銘宗指出，依現行中華民國刑法規定，公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑。如今黑心快篩已經入台，也已經造成傷害，國民黨團要求行政院、檢調必須介入調查，不要只推給黑心廠商，要嚴查是否有行政官員失職。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀今天召開輿情回應記者會，對於大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑等議題提出說明。鄭運鵬指出，這不是食藥署的許可授權有瑕疵，而是廠商趁亂、趁火打劫，發國難財，這非常惡劣，查到證據就要依法嚴辦。

林靜儀表示，黨團支持食藥署於最快速度，在法律條文規定下做最快的調查，針對廠商偽造進口資料、造假等動作，盡快提出裁處；在疫情逐漸趨緩下，希望國民黨不要模糊焦點，支持食藥署用最快速度查明真相，採取應該有的法律行動，確保民眾權益及減少紛爭。

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林靜儀指出，大鑫公司當初申請時所提出的資料，是要購買已獲美國FDA緊急授權的快篩試劑，食藥署確認後，符合緊急專案申請條件，因此食藥署予以核可，但廠商事後自行偽造包裝、造假、以及假購買，沒有進口美國公司的產品。

林靜儀說，根據目前查到的資料，沒有辦法認為吳秀梅有包庇哪間廠商，食藥署也沒必要這樣做。對於民進黨立委林淑芬要求吳秀梅下台等問題；林靜儀說，大家應該要把精神放在問題廠商，這些廠商違法，才是值得被調查的對象。（編輯：郭無患）1110620