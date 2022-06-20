柯文哲籲建金廈大橋 綠委：邁向2024總統大選起手式

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（中央社記者王揚宇台北20日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日提出興建金廈大橋主張。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，這看起來是柯文哲要邁向2024年總統大選的起手式，也是柯文哲通往選舉的政治大橋。

柯文哲18日前往金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，談到對於兩岸之間的緊張氣氛，認為中國大陸廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，並主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀今天召開輿情回應記者會，媒體詢問黨團，對於柯文哲拋出興建金廈大橋等議題的看法。

鄭運鵬表示，這看來比較像是柯文哲個人邁向2024年總統大選的起手式，是他通往選舉的政治大橋，為了選舉而譁眾取寵，黨團尊重柯文哲的言論，也希望他能繼續闡述下去。

鄭運鵬說，金廈大橋並非突發奇想，過去也有人提出過，但沒有下文，而中國也有提出過，不只蓋跨海大橋，甚至要蓋高鐵直通台灣，但都被人當作天方夜譚，說不定柯文哲為了參選總統，除了蓋大橋，也可能唱和興建兩岸高鐵或鐵路。

鄭運鵬說，台灣是島國，不論是離島或本島，目前沒有一座實體橋梁跨越國境和其他國家連結，如果把台灣領土和中國廈門做實體連結，不只對國內有影響，國際上也有不同看法，這部分柯文哲可以多加闡述。

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林靜儀指出，對於金門民眾的需求，或台灣與中國的交通與發展議題，每個人都可以提出意見，但在後疫情時代，未來金門、中國之間的小三通政策是否有所調整等，都要重新思考。

林靜儀表示，肯定柯文哲既然要以未來總統的角色，提出這樣的說法，他們會正面看待這絕對不是玩笑話，歡迎柯文哲繼續提出主張、說法，不要今天說一套，明天又說這是開玩笑，但對台北市民來說，比較關注大巨蛋何去何從及柯文哲所開政見是否在卸任前能落實等議題。（編輯：蘇志宗）1110620