朱立倫呼籲民眾 監督政府供電狀況與能源政策

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席朱立倫今天說，尾隨「夏至」來到台灣的是全國熱破攝氏36度的高溫，以及台電供電吃緊亮黃燈；呼籲民眾在今年夏天，一起監督政府的供電狀況與能源政策，不要再讓辛苦的台電基層背黑鍋。

天氣炎熱帶動用電量，根據氣象局預測，局部地區今天可能達攝氏36度以上高溫；台電預估尖峰備轉容量率為8.59%，亮出「供電吃緊」的黃燈。

朱立倫下午透過臉書表示，夏至供電吃緊蔡政府能保證今年夏天不停電嗎；面對能源緊繃的嚴峻挑戰，大家必須戒慎恐懼政府「夏天供電無虞」的保證，過去6年5度的全台大停電，已經徹底讓執政黨的能源政策信用破產。大家要注意到，光是昨天的瞬間用電就打破紀錄，來到3860.9萬瓩，不但創下歷年6月用電新高，也是史上用電第4高，今年夏天眼看只會越來越熱，不能掉以輕心。

朱立倫說，上週訪美時，美方無論行政、立法到智庫各個單位都有朋友明確表達對台灣能源安全的擔憂，這讓他對國民黨更理性、務實的能源解方更有信心。相信政府遲早會回到國民黨強調減碳大於非核的世界潮流，用穩健減碳的提升能源安全，降低台灣對國際天然氣跟石油的依賴。如果電價壓不下去，飽受物價飆漲之苦的民眾們誰受得了，經濟部長王美花會負責任嗎，總統除了發臉書文道歉，真正該採取的行動，做了多少。

朱立倫指出，台灣身為地球村的一分子，無法逃避全球暖化、極端氣候的苦果，但是可以起而行動、要求執政黨改善錯誤的能源政策。他呼籲全國民眾在今年夏天，和國民黨一起強力監督政府的供電狀況與能源政策，不要再讓辛苦的台電基層背黑鍋，大家值得免於恐懼停電、讓家人更安穩的生活。（編輯：林興盟）1110621