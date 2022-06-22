高污染事業轉型 立委促導入環境金融工具

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（中央社記者郭建伸台北22日電）中油大林廠去年發生漏油事件，民進黨立委鍾佳濱今天舉行研討會，主張高污染風險事業應建立環境責任財務準備制度，並導入環境金融工具協助落實污染防治，並呼籲環保署應加速制定環境損害責任法。

中油公司大林煉油廠外海去年6月22日時去年發生蛇管破裂致油污洩漏，至今屆滿1年。鍾佳濱今天偕中華民國風險管理學會舉行「622漏油事件周年回顧—如何藉由環境金融落實污染防治」研討會，討論高污染風險事業如何建立環境責任財務準備制度。

鍾佳濱指出，去年的漏油事件是突發性的海洋污染，已讓台灣中油花費新台幣1.8億元進行賠償、清污和後續生態調查，但除了海上污染，累積性的陸地上污染影響範圍廣且整治成本更高；以中油高雄煉油廠為例，在移轉給台積電進駐使用前，要先整治170公頃的污染土地，兩年半需花費268.6億元。

鍾佳濱指出，在能源、產業轉型的趨勢下，未來石油煉製業勢必會面對更多閒置設施退場後的整治責任，是否能完全整治也關乎產業能否順利轉型，是經濟部、環保署不能迴避的問題。

鍾佳濱表示，環保署雖然設有「土壤及地下水污染整治基金」，但規模只有17.7億元且逐年遞減，僅能應付意外污染事故，卻無法支應鉅額的累積性污染整治工程，因此需導入環境金融工具來協助污染防治。

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鍾佳濱認為，石油煉製業具有高污染風險，但同時又有充足資金，更要率先導入環境金融工具；環保署應加速推動制定「環境損害責任法」確立污染行為人的自然損害回復責任，並協助環境金融市場發展。

鍾佳濱也表示，經濟部應督導石油業者提前進行污染責任財務規劃，確保土地再利用價值以利產業轉型；中油則應評估污染責任風險、配合導入環境金融工具，帶頭建立起集體化保障市場。（編輯：蘇龍麒）1110622