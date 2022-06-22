10縣市尚未提名 林錫耀：不見得每個都提

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北22日電）民進黨秘書長林錫耀今天表示，年底縣市長選舉，尚有10縣市未完成提名，不過，不見得每個縣市都會提名。黨政人士指出，台北市、新北市長提名可能延到7月17日全代會後，新竹縣不排除與無黨籍合作。

年底縣市長選舉，全台22縣市，民進黨已提名宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等12縣市。能否在7月17日全代會前，完成所有縣市提名，備受關注。

林錫耀下午在中執會後向媒體指出，外界可能有誤解，以為提名人選都要經全代會通過，其實不是，這次全代會主要任務是完成黨職人員選舉，當然如果在全代會前有提名的候選人，也一定借機會，在全代會登場，讓全國黨代表可以給予支持、加油。

全代會前是否完成所有縣市提名，林錫耀說，「我們並沒有這樣的設定」，今天提名桃園市、新竹市、基隆市後，全國22縣市剩下金門、連江等10縣市還沒提名，「我們也不見得每個縣市都會提名」。

林錫耀表示，選對會在黨主席指示之下，這段時間會加快腳步，針對還沒有提名的縣市，積極徵詢、協調，只要人選適當、時機成熟，隨時透過選對會、中執會完成徵召提名。

黨政人士表示，金門、馬祖是否提名，尚未有定論，至於台北市與新北市長提名「不會那麼快，有可能到全代會之後」。

台北市長部分，前交通部長林佳龍、衛生福利部長陳時中都是可能人選；新北市長部分，也是選對會成員之一的行政院長蘇貞昌今天回答媒體提問表示，立委吳秉叡、羅致政都是好人才。

新竹縣長提名方面，黨政人士表示，曾任民進黨客家事務部主任、現任民進黨發言人周江杰呼聲高，但也不排除與基層實力堅強的無黨籍竹北市長何淦銘合作。

彰化縣部分，黨政人士說，層峰屬意形象正面的立委黃秀芳，但黃秀芳與現任彰化縣黨部主委邱建富同屬正國會，且邱建富布局彰化縣長已久，與有意捲土重來的前彰化縣長魏明谷形成兩強對決。

黨政人士分析，嘉義市、澎湖縣的布局與彰化縣面臨的問題類似，層峰屬意人選與派系屬意的人選不同，目前選對會仍協調處理中。

嘉義市部分，黨政人士說，先前傳出立委王美惠、法務部次長蔡碧仲呼聲高，兩人各有擁護者、相爭不下，前嘉義市副市長、現任總統府副秘書長李俊俋憲政學者背景、形象正面，也有地方執政經驗，是層峰屬意人選，出線機率高。

澎湖縣被民進黨列為重返執政的重點戰區，黨政人士表示，有意參選的前縣長陳光復與議員陳慧玲民調相持不下，不過，民調以立委楊曜居首，層峰希望楊曜披掛上陣，不過，楊曜參選意願不高，目前仍在努力勸進。

東台灣部分，黨政人士透露，將徵召總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）參選花蓮縣長，Kolas Yotaka預計28日發表新書「愛是一條線」，紀念去年底過世的父親。台東縣方面，將徵召立委劉櫂豪上陣。（編輯：謝佳珍）1110622