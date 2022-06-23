民安8號演習增戰災搶救 總統：強化全民防衛量能

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總統蔡英文（中）23日至桃園視察民安8號演習，對相關人員及演練過程給予肯定。中央社記者葉臻攝 111年6月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）總統蔡英文今天至桃園視察民安8號演習時表示，演習首度加入戰災搶救作為，將跨區救災納入演練；要強化中央到地方的統籌能力、全民防衛的量能，在戰爭或災害發生時減少損失。

蔡總統今天下午在桃園市長鄭文燦等人陪同下，至桃園煉油廠視察今年度桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習。桃園市政府消防局表示，這是首次加入「戰爭」元素的演練，包括受到導彈攻擊、敵軍特工攻擊、石門水庫遭到破壞等情境模擬。

蔡總統致詞時表示，面對瞬息萬變的國際情勢，以及氣候變遷的影響，無論是軍事威脅或是地震等災害，都是要謹慎防範的重要議題，守護國家人民安全，除了軍警消等政府機關同仁堅守崗位之外，全體國人也必須具備災防意識、全力配合。

蔡總統指出，這次演習首度由國防部研議，加入戰時情況的災害搶救作為，並由桃園市政府主導，將跨區救災能量整合、民防團隊運用等納入演練。

蔡總統說，最重要的是，要強化中央到地方的統籌能力，以及全民防衛的動員量能，來確保各級政府無論是在戰時或者災害發生時，都能夠發揮功能，維持社會民生的正常運作，減少人民生命財產的損失。

蔡總統也說，演習過程值得肯定，相信只要持續強化演練，將災防意識落實在日常當中，一定能讓台灣在面對各項挑戰的時候，更加具有韌性反應和應變能力，也更能夠保障人民的生命、財產安全。

鄭文燦致詞時表示，俄烏戰爭讓大家發現，國家的韌性非常重要，哪些關鍵基礎設施、民生設施，必須要在戰爭的期間保護好；唯有平常加強演練、提高韌性，面對戰爭的威脅，才能夠以最好的準備，強化自己的災害救援能力，也相信這是保護國家、保護自己最好的方式。（編輯：李錫璋）1110623